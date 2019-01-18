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Отток капитала из России в 2018 вырос почти в три раза 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
По сравнению с 2017 годом отток капитала из России в 2018-м увеличился в 2,7 раза, сообщили в Центробанке РФ. Об этом пишет Infox.ru.
Согласно опубликованным данным, положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 миллиарда долларов, тогда как в 2017 году показатель равнялся 25,2 миллиарда долларов.
Ранее регулятор ухудшил прогноз по годовому оттоку капитала из страны. Ожидалось, что он составит 55 миллиардов долларов, однако затем объём был увеличен до 66 миллиардов.
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