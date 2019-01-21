Россия, Украина и ЕС проведут встречу по газовому вопросу

Россия, Украина и ЕС проведут трехсторонние министерские переговоры о поставках и транзите российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в период после 31 декабря 2019 года, когда истекает срок действия десятилетнего контракта с Киевом.

Проведение переговоров в министерском формате 21 января в Брюсселе анонсировал ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам энергетического союза Марош Шефчович . Он отметил, что предстоящая встреча будет основана на результатах предыдущих переговоров сторон на различных уровнях.

Согласно официальному анонсу Еврокомиссии, распространенному в пятницу вечером, в российскую делегацию войдет замглавы "Газпрома" Александр Медведев . Однако позднее европейский источник сообщил ТАСС , что "Газпром" на этих переговорах будет представлять председатель правления Алексей Миллер

В "Газпроме" не стали комментировать участие Миллера в этой встрече.

Порядок встреч

Перед началом трехсторонних переговоров в полном соответствии с их обычным порядком проведения Шефчович должен провести двусторонние встречи с каждой из делегаций.

Главной темой переговоров должна стать ситуация с транзитом российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года, этот транзит Еврокомиссия старается сохранить как важный источник поступления средств в бюджет Украины. В случае прекращения такого транзита ЕС может столкнуться с необходимостью значительного увеличения макрофинансовой помощи Украине.

"Нам необходимы четкие обязательства обеих сторон продолжать переговоры в условиях, когда транзитный контракт истекает в конце этого года", — заявил в преддверии встречи замглавы ЕК.

Газа хватит

В ходе визита в Белград 17 января президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, что РФ готова полностью загрузить оба "Северных потока" и "Турецкий поток", при этом останутся возможности для сохранения и украинского маршрута поставок российского газа в Европу. Президент РФ отметил, что объемы поставок российского газа в Европу в прошлом году составили рекордные более чем 200 млрд кубометров и продолжают расти.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий [поток]", но сохраняются возможности при таком объеме поставок европейским потребителям сохранения транзита и через Украину", — сказал Путин.

В ходе визита в Белград российский лидер также предложил построить ответвление газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

Ситуация с Шефчовичем

За три дня до проведения встречи Шефчович объявил в Братиславе о намерении принять участие в выборах президента Словакии в марте. С этой целью с 1 февраля он уходит в неоплачиваемый двухмесячный электоральный отпуск. Как сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, неоплачиваемый отпуск будет охватывать весь срок президентской кампании с 1 февраля по 17 марта 2019 года. Если Шефчович пройдет во второй тур выборов, отпуск будет продлен до 31 марта.

С 1 февраля и на весь этот период обязанности замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу будут переданы еврокомиссару по вопросам климатических изменений и энергетики Мигелю Ариасу Каньете. В течение всего этого неоплачиваемого отпуска Шефчович не будет использовать никакие материальные или кадровые ресурсы Еврокомиссии и останется связан принципом конфиденциальности информации, связанной с его деятельностью в ЕК.

Если Шефчович будет избран на пост президента Словакии, он оставит Еврокомиссию, а Словакия должна будет в течение месяца назначить нового кандидата на место еврокомиссара по своей квоте. Новичок от Словакии в этом случае получит другой набор полномочий (который будет выбран по решению председателя Еврокомиссии), ему не будет передан портфель Шефчовича.

История вопроса

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018 года, но с тех пор она неоднократно откладывалась. В результате в середине декабря ЕК предложила провести встречу во второй половине января 2019 года.

В конце 2019 года истекают сроки действия двух контрактов, подписанных в 2009 году "Газпромом" и "Нафтогазом": о поставках газа на Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.

Переговоры могут осложнить и результаты судебных разбирательств "Газпрома" и "Нафтогаза" по этим контрактам. С 2012 года "Нафтогаз" не полностью выбирал законтрактованный объем газа, а с ноября 2015 года Киев и вовсе перестал покупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром" в свою очередь не прокачивал через Украину оговоренный объем газа. В итоге арбитраж в Стокгольме обязал российский холдинг заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту с учетом подтвержденного судом долга украинской компании в $2 млрд

"Газпром" эти решения обжаловал и инициировал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" через суд. А украинская компания приступила к принудительному взысканию средств по решению суда через арест активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.