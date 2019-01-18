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В Чечне отреагировали на решение суда списать долги за газ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал решение суда о списании долгов населения республики за газ справедливым и основанным на сложившихся реалиях, передает РИА «Новости».
По словам председателя Союза чеченской молодежи Рустама Тапаева, решение о списании долгов поможет дальнейшему развитию региона.
Долги за газ захотели списать по всей России
«Хотим мы этого или нет, ситуация в Чечне всегда была особенной, поэтому особенные меры и предпринимаются. Такое послабление поможет дальнейшему развитию региона, эти старые долги очень сильно давили. Всем мы прекрасно знаем, что они были накоплены в самые тяжелые годы», — сказал Тапаев изданию Ura.ru.
В пятницу суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. В свою очередь, «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда.
Экономика , Альви Каримов , Газпром Межрегионгаз , РИА Новости , РИА Ura.ru
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