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В ЦБ рассказали, насколько подешевели помидоры и огурцы в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Огурцы по итогам 2018 года подешевели на 6%, помидоры — на 10,6%, несмотря на ускорение цен на плодоовощную продукцию, сказано в комментарии ЦБ РФ по инфляции.
"Стоит отметить, что, несмотря на значительный сезонный рост, цены на огурцы по итогам 2018 года снизились на 6,0%, а на помидоры — на 10,6%", — отмечается в материалах ЦБ.
При этом регулятор отмечает, что увеличение продовольственной инфляции в значительной мере было связано с ускорением роста цен на плодоовощную продукцию.
"Отчасти на него повлияло ослабление рубля в декабре 2018 года. Влияние подорожавшего импорта на фоне сезонного роста его доли отразилось на ценах на овощи "борщевого набора", — отмечается в комментарии.
При этом, по оценкам ЦБ, наиболее заметно ускорился рост цен на капусту, что связано также с уменьшением предложения отечественной продукции из-за сокращения в предыдущие годы посевных площадей под эту культуру.
ТАСС: последние новости
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Комментарии4
Экономика , Центральный банк России
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