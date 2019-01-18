Чувашский депутат попросил о списании долгов населения

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору республики Василию Пословскому с просьбой подать в суд иск о списании задолженности населения за газ, передает РИА «Новости»

Депутат сослался на опыт Чеченской республики, где местной прокуратуре удалось добиться у «Газпрома» через суд списания долгов населения на сумму 9 миллиардов рублей.

По мнению Степанова, ситуация в Чувашии ничем не отличается от Чечни, и накопленный населением долг в 3 миллиарда рублей тоже создает социальную напряженность и мешает экономическому развитию региона.

Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Смоленской областной думы.