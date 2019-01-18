Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору республики Василию Пословскому с просьбой подать в суд иск о списании задолженности населения за газ, передает РИА «Новости».
Депутат сослался на опыт Чеченской республики, где местной прокуратуре удалось добиться у «Газпрома» через суд списания долгов населения на сумму 9 миллиардов рублей.
По мнению Степанова, ситуация в Чувашии ничем не отличается от Чечни, и накопленный населением долг в 3 миллиарда рублей тоже создает социальную напряженность и мешает экономическому развитию региона.
Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Смоленской областной думы.
В пятницу стало известно, что суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей, поскольку из-за истечения сроков давности задолженность стала «безнадежной к взысканию». В свою очередь, «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда.