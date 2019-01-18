Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
62.53
–0.18 Золото
1282.85
+0.03 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1362
–0.0041
04.01
1.1403
15.01
04.01
21.12

Чувашский депутат попросил о списании долгов населения 

Рамблер 50 минут назад
Фото: CC0 / bou_dee
Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору республики Василию Пословскому с просьбой подать в суд иск о списании задолженности населения за газ, передает РИА «Новости».
Депутат сослался на опыт Чеченской республики, где местной прокуратуре удалось добиться у «Газпрома» через суд списания долгов населения на сумму 9 миллиардов рублей.
По мнению Степанова, ситуация в Чувашии ничем не отличается от Чечни, и накопленный населением долг в 3 миллиарда рублей тоже создает социальную напряженность и мешает экономическому развитию региона.
Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Смоленской областной думы.
В пятницу стало известно, что суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей, поскольку из-за истечения сроков давности задолженность стала «безнадежной к взысканию». В свою очередь, «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда.
Комментарии8
Экономика , Личный счет , Константин Степанов , Газпром , Газпром Межрегионгаз , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Почты России» рассказал о дорогой квартире7
Минфин РФ планирует новые займы в евро
В России начали продавать яйца поштучно2
В ЦБ рассказали, насколько подешевели помидоры и огурцы8
Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард рублей8
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение