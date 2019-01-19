В Киеве рассказали, как Украине приходится покупать российскую нефть

Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас нефти нет — это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно. У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?" — сказал он.

В октябре прошлого года Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны. Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву. Это стало одной из причин резкого скачка фактических цен на топливо: по подсчетам специалистов, в некоторых регионах Украины — до 22,7 процента.