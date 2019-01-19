«Запрета точно не будет»: в Германии не планируют отказываться от поставок российского газа после 2050 года

Берлин продолжит импортировать российский газ после 2050 года, когда Германия планирует полностью отказаться от выработки электроэнергии из ископаемых источников. Об этом заявили в посольстве ФРГ в Москве. Эксперты отмечают, что даже используя возобновляемые источники для производства электричества, экономика Германии не сможет обойтись без газа, поскольку он необходим для промышленности, в частности химической и металлургической. При этом, по словам аналитиков, немецкие политики понимают, что реальных альтернатив сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере у Берлина нет.

Германия не прекратит закупки российского газа и после 2050 года — к этому моменту ФРГ планирует полностью отказаться от производства электроэнергии из ископаемых источников. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

«Запрета на поставку точно не будет, так как химическая промышленность требует поставок природного газа. Но прекратится та часть российского экспорта газа, которая идёт на выработку электроэнергии. Сегодня она составляет примерно четверть, ожидается, что вырастет до 2040 года до 40%, но потом снова снизится», — заявил первый секретарь департамента экономики и науки немецкой дипмисии в России Маттиас Денер.

Он подчеркнул, что производство электричества посредством ископаемых источников энергии после 2050 года станет слишком дорогим, поскольку увеличатся тарифы на выбросы углекислого газа (CO₂).

Подчеркнём, что правительство Германии утвердило энергетическую стратегию страны, согласно которой к середине XXI века на возобновляемые источники энергии должно приходиться не менее 80% энергетического баланса страны (в настоящее время этот показатель слегка превышает 20%).

«Надо понимать, что электроэнергетика — это только часть общей энергетики и экономики. Потому что природный газ нужен не только для выработки электроэнергии. Он нужен для многочисленных промышленных производств, химии, металлургии и многого другого. Поэтому даже после 2050-го, когда появятся дополнительные источники энергии, газ как химическое сырьё всё равно будет востребован. А конкретные объёмы будут зависеть от технического прогресса и прочих условий, которые за 30 лет неоднократно могут поменяться», — заявил Митрахович RT.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, в свою очередь, подчеркнул, что Германия понимает, насколько выгодно сотрудничество с Россией, и не собирается от него отказываться.

«При этом поставки идут по трубе, что является самым дешёвым способом. К тому же немецкие политики и бизнесмены очень хорошо понимают: отказываться от сотрудничества с Россией во многих аспектах, в частности в энергетике, крайне бесперспективно и будет вредить интересам как Германии, так и Европы», — указал эксперт.

По словам Почты, немецкие власти понимают, что реальных альтернатив российскому газу нет и отказ от него нанесёт серьёзный ущерб экономике страны.

«Американский сжиженный природный газ дороже, поставляется по океану, что может повлечь различные проблемы. По очень многим направлениям в Германии понимают, что при всех политических проблемах, которые могут возникать, энергетическое сотрудничество с Россией не имеет реальных альтернатив», — пояснил Почта в беседе с RT.

У немецкого населения есть настоятельная потребность в развитии добрых, дружественных отношений с Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

«Мы находимся на верном пути, потому что Германия, её народ и гражданское общество испытывают настоятельную потребность в том, чтобы между нашими странами существовали добрые отношения. Мы стремимся удовлетворить этот запрос и будем вместе работать над укреплением основ двусторонних отношений», — сказал дипломат.

Глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам встречи также подчеркнул, что немецкая сторона остаётся важным торгово-экономическим партнёром Москвы, несмотря на санкционную спираль, которая раскручивается Вашингтоном.

Российский дипломат также затронул тему энергетических поставок в Европу, в частности продолжающееся строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Мы ценим, что правительство ФРГ продолжает поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2» и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной не только на диверсификацию маршрута поставок природного газа, но и на повышение энергобезопасности Европейского континента», — отметил Лавров.

Напомним, что проект магистрального газопровода из России в Германию подвергается постоянным нападкам со стороны Соединённых Штатов. Так, на прошлой неделе стало известно, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний, в которых пригрозил введением санкций за участие в строительстве «Северного потока — 2». Позднее дипломат подчеркнул, что не видит в своих действиях ничего предосудительного.