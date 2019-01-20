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Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости 

РИА Новости + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.
По словам политика, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа, увеличить энергоэффективность потребления "голубого топлива", интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский рынок и защитить граждан страны от рыночных цен на энергоресурсы посредством субсидий.
Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что за последние два года цена на газ в стране выросла на 89 процентов.
Повышение цены на газ для населения остается одним из наиболее острых вопросов на Украине. Осенью кабинет министров повысил цены на топливо из-за необходимости исполнения обязательств перед Международным валютным фондом.
Следующее повышение цен намечено на май этого года, а в 2020 году цена на газ для жителей страны должна полностью соответствовать рыночной.
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Экономика , В мире , СНГ , Владимир Гройсман , Игорь Насалик , Международный валютный фонд
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