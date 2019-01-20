Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.

По словам политика, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа, увеличить энергоэффективность потребления "голубого топлива", интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский рынок и защитить граждан страны от рыночных цен на энергоресурсы посредством субсидий.

Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что за последние два года цена на газ в стране выросла на 89 процентов.

Повышение цены на газ для населения остается одним из наиболее острых вопросов на Украине. Осенью кабинет министров повысил цены на топливо из-за необходимости исполнения обязательств перед Международным валютным фондом

Следующее повышение цен намечено на май этого года, а в 2020 году цена на газ для жителей страны должна полностью соответствовать рыночной.