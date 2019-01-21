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Министр: ФРГ не будет вмешиваться в строительство «Северного потока-2» 

Российская Газета + ещё 13 37 минут назад
ФРГ не будет вмешиваться в строительство газопровода "Северный поток-2", так как не имеет для этого правовой основы. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью немецким СМИ.
"Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком-2", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. К примеру, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из различных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", — приводит ТАСС слова министра, который критически высказался о нападках на проект.
"Я уверен, что здесь будет найден компромисс", — заверил Альтмайер.
При этом ранее в немецком правительстве не раз говорили о том, что "Северный поток-2" — экономический проект, имеющий политический аспект. И призывали обеспечить транзит газа по украинской территории Украины после ввода "Северного потока-2" в строй.
В ФРГ также отмечали, что "Северный поток-2" позволит диверсифицировать поставки газа в страну.
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Экономика , Видео , ИТАР-ТАСС
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