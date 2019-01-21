Не мальчик для битья: Германия защищает «Северный поток-2»

Германия не будет вмешиваться в строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на несогласие с такой позицией США и ряда других европейских государств, заявил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер. США угрожают немецким компаниям санкциями за участие в проекте, однако правительство Германии стоит на своем — газопроводу из России быть.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что власти страны не намерены вмешиваться в процесс строительства «Северного потока-2» несмотря на давление США. Об этом министр сказал газете Handelsblatt

По его словам, «прокладка газопровода значительно продвинулась, трубы уложены на мили в море». Проблем в строительстве газопровода нет, отметил министр.

У правительства нет правовых оснований для вмешательства в процесс прокладки трубопровода, отметил Альтмайер.

«Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с «Северным потоком-2», осуществляются в соответствии с правовыми критериями. К примеру, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из различных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы», — сказал он.

«Северный поток — 2» — вовсе не мальчик для битья», — подчеркнул Альтмайер.

13 января американский посол в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых указал, что участие в «Северном потоке-2» грозит санкциями. Позднее Гренелл заявил, что письма не являются угрозой, а выражением позиции США.

«Компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют подпасть под возможные санкции», — подтвердил в интервью Rheinische Post Гренелл.

Газопровод «несет серьезные геополитические последствия для… европейских союзников и партнеров» США, утверждал посол в письмах. В тексте говорилось, что «члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта».

В Германии резко осудили такие заявления со стороны дипломата. Замглавы партийного блока ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что угрозы компаниям недопустимы и являются односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях. Федеральное правительство должно выразить США протест, подчеркнул Хардт.

Замглавы Социал-демократической партии страны Ральф Штегнер усомнился, что американский дипломат знает, в какой эпохе живет. «Времена верховных комиссаров в Германии уже прошли», — написал он в Twitter. С наместником императора из Вашингтона в Германии Гренелла сравнил замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио де Мази.

В Германии неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в России, и не отступают от планов по реализации проекта. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

В этой связи президент России Владимир Путин ранее отмечал, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

В Берлине призывали обеспечить транзит газа по территории Украины. Альтмайер, считает, что строительство газопровода не помешает этому. «Я уверен, что здесь будет найден компромисс», — сказал он.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром» . Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell — профинансируют 50% от общей стоимости проекта — по €950 млн Из 1200 км построено уже более 400 километров.

Ряд стран активно выступают против прокладки газопровода, в частности Польша и Украина. Варшава предлагает соседям альтернативу — закупать газ у США. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что проект будет реализован даже в случае введения санкций.

О коммерческой сути проекта говорил и глава МИД ФРГ Хайко Маас, отмечая, что проект газопровода представляет интерес для всей Европы.