Триллион уйдет на еще один мегапроект

«Ъ»: на развитие Северного морского пути потребуется более 900 млрд рублей

На развитие Северного морского пути (СМП) в 2019-2024 годах потребуется 905,6 млрд рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты в проекте плана-графика реализации федерального проекта по развитию Севморпути, подготовленном Росморречфлотом.

"Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019-2024 годах требуется 905,6 млрд рублей. Из них государство должно выделить 305 млрд рублей, — отмечается в публикации. — Остальные 600,6 млрд рублей — внебюджетное финансирование".

Так, на мероприятия Росатома , который назначен инфраструктурным оператором СМП, в ближайшие пять лет требуется 173,7 млрд рублей, из которых 98,8 млрд рублей — частные инвестиции. Еще 226,5 млрд рублей планируется потратить на мероприятия Росморречфлота, из них 40,5 млрд рублей должны быть предоставлены из внебюджетных источников.

Также в проект включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход — соединение Северной и Свердловской железных дорог и обеспечение выхода транспортной системы к СМП — стоимостью 235,9 млрд рублей, из которых на бюджет приходится 12,7 млрд рублей. Вошли в проект и мероприятия из федеральной программы "Морские порты", общая стоимость которых оценивается в 169,6 млрд рублей, 901 млн рублей — госсредства.

План предусматривает увеличение грузопотока к 2024 году до 81,9 млн т, из них на вывоз полезных ископаемых приходится 76,7 млн т.

Минэкономразвития "Коммерсанту" подтвердили, что проект плана-графика получен, документ находится на рассмотрении. Обсуждение документа состоится на совещании в Росморречфлоте 23 января с заинтересованными министерствами, компаниями и регионами.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов. В 2016 году объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 7,5 млн т.