Поставщики продуктов просят власти надавить на торговые сети

Крупнейшие производители продуктов просят о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком . Они считают, что в их отношениях с ритейлерами имеется ряд противоречий, принимающий антагонистический характер и требующий участия государства в установлении баланса интересов.

Основная претензия поставщиков продуктов к торговым сетям заключается в том, что те, получая скидки 30−50% от цены поставки, перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, сообщает «Коммерсантъ».

В итоге производители лишены возможности донести скидки до потребителя. Их предложение к правительству — запретить сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах.

По данным издания, встреча поставщиков с вице-премьером Козаком может состояться в течение месяца.