Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.99
78.30
Индексы и котировки Brent
62.58
+0.00 Золото
1282.33
–0.08 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.1375
–0.0066
08.01
1.1441
17.01
07.01

Поставщики продуктов просят власти надавить на торговые сети 

News.ru 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Крупнейшие производители продуктов просят о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Они считают, что в их отношениях с ритейлерами имеется ряд противоречий, принимающий антагонистический характер и требующий участия государства в установлении баланса интересов.
Основная претензия поставщиков продуктов к торговым сетям заключается в том, что те, получая скидки 30−50% от цены поставки, перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, сообщает «Коммерсантъ».
В итоге производители лишены возможности донести скидки до потребителя. Их предложение к правительству — запретить сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах.
По данным издания, встреча поставщиков с вице-премьером Козаком может состояться в течение месяца.
Ранее News.ru сообщал, что продукты в российских магазинах начали дорожать. Рост цен в торговых сетях на некоторые виды продовольственных товаров отметил Минсельхоз. При этом в министерстве ситуацию в целом назвали стабильной и не вызывающей опасений.
News.ru: последние новости
ФРГ отказалась считать «Северный поток» мальчиком для битья Гройсман обозначил пути к энергонезависимости Украины Посол Белоруссии в РФ назвал свою главную задачу
Комментарии
Экономика , Компании , Дмитрий Козак , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия обозначила позицию по «Северному потоку-2»5
Отток на Запад: почему Россия всех кредитует19
Украина назвала четыре шага к энергонезависимости3
Уровень потребления в России вернулся к докризисному102
В Белоруссии дали прогноз по спору с Россией51
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение