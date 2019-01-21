Одобрен вызвавший сомнения у Путина мегапроект

Власти одобрили вызвавший сомнения у Путина мегапроект

Власти одобрили строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань (до Нижнего Новгорода). Как стало известно газете «Коммерсантъ» , решение было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова

Стоимость проекта первого участка ВСМ оценивается в 621,5 миллиарда рублей, из них 200 миллиардов будут выделены из бюджета. Еще 200 миллиардов должна предоставить РЖД , остальные средства — за владельцем инфраструктуры, который пока не выбран.

По итогам совещания у Акимова было констатировано, что проект обеспечит выход на плановую операционную безубыточность как владельца инфраструктуры, так и перевозчика с третьего года эксплуатации даже при консервативной оценке пассажиропотока.

В РЖД рассчитывают, что на будущую магистраль будет приходиться до 40 процентов всех пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом.

Первый вице-премьер Антон Силуанов ранее раскритиковал проект ВСМ между Москвой и Казанью, усомнившись в его рентабельности. Окупаемости, по его мнению, не получится достичь даже за счет продления магистрали до Китая, как это предполагалось изначально.

Сомнения относительно необходимости реализации данного мегапроекта ранее выражал и президент Владимир Путин . В ноябре он поручил правительству еще раз проработать проект магистрали.

Проект ВСМ Москва — Казань был разработан в 2013 году. Предполагалось, что общий объем инвестиций составит примерно триллион рублей (в дальнейшем сумма выросла до 1,65 триллиона), а строительство займет несколько лет. Однако пока проект так и не начали реализовывать.