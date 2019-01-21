Станет ли рубль «евразийским евро»

Создание единой валюты России и Белоруссии считают в Минске достаточно реальной перспективой, которую отдаляет лишь то, что в обеих странах по-разному видят, что такая валюта должна их себя представлять.

По мнению Минска, эмиссионный центр такой валюты не должен совпадать с адресом ЦБ России

Она станет аналогом ЭКЮ, который использовался в европейской валютной системе ЕС в 1979—1998 годах и привел к введению евро.

Введение какой-либо наднациональной валюты однозначно упростило бы взаимные расчеты между странами ЕАЭС, однако чтобы такая валюта смогла быть запущена, надо предварительно гармонизировать множество национальных законодательств, говорит эксперт Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев

«Та «евразийская экю», о которой заявляет Минфин России, это не деньги в общепринятом смысле слова — она не предполагает эмиссии купюр, ею не смогут рассчитываться частные лица. Это просто бухгалтерский инструмент, позволяющий избежать дополнительных операций по пересчету курсов национальных валют, ведения различных корсчетов и т. д. Когда же речь касается общей валюты России и Белоруссии, то подразумевается именно реальная валюта», — сказал он «Ридусу».

Опасения Минска, что если «настоящая» общая валюта будет эмитироваться банком, находящимся в российской юрисдикции, это приведет к зависимости Белоруссии от Москвы, вполне обоснована. Однако такая зависимость существует и сейчас — безо всякой общей валюты.

«На пространстве ЕАЭС российская экономика самая сильная, поэтому с общей валютой или без нее — все страны бывшего СССР зависят от Москвы объективно, а не потому, что в Москве им свою волю навязывают. Что та же Белоруссия будет делать без российских энергоносителей?» — говорит эксперт.

Поэтому вопрос введения или невведения общей российско-белорусской валюты целиком и полностью лежит в политическойплоскости — поскольку финансово и экономически белорусский рубль уже и так привязан к российскому тезке.

Заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов тоже считает, что Москве надо руководствоваться своими интересами и не обращать внимания на «капризы» Александра Лукашенко

«Поскольку Белоруссия без России выжить все равно не сможет, Москве надо перестать откликаться на каждый каприз Лукашенко и четко продиктовать свои услови. Такими условиями является обязательство Лукашенко пойти на более глубокую интеграцию с РФ, включая допуск российского бизнеса в РБ на условиях, выгодных российским компаниям, синхронизация политических процессов между двумя «союзными» странами и даже введение общей валюты», — сказал он «Ридусу».

С лета прошлого года президент Белоруссии как рефрен повторяет в той или иной форме, что его страна может быть поглощена Россией.