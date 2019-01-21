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Станет ли рубль «евразийским евро» 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Создание единой валюты России и Белоруссии считают в Минске достаточно реальной перспективой, которую отдаляет лишь то, что в обеих странах по-разному видят, что такая валюта должна их себя представлять.
По мнению Минска, эмиссионный центр такой валюты не должен совпадать с адресом ЦБ России.
В минувшем декабре Минфин России анонсировал запуск единой цифровой валюты в Евразийском экономическом союзе в 2020−21 гг.
Она станет аналогом ЭКЮ, который использовался в европейской валютной системе ЕС в 1979—1998 годах и привел к введению евро.
Введение какой-либо наднациональной валюты однозначно упростило бы взаимные расчеты между странами ЕАЭС, однако чтобы такая валюта смогла быть запущена, надо предварительно гармонизировать множество национальных законодательств, говорит эксперт Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев.
«Та «евразийская экю», о которой заявляет Минфин России, это не деньги в общепринятом смысле слова — она не предполагает эмиссии купюр, ею не смогут рассчитываться частные лица. Это просто бухгалтерский инструмент, позволяющий избежать дополнительных операций по пересчету курсов национальных валют, ведения различных корсчетов и т. д. Когда же речь касается общей валюты России и Белоруссии, то подразумевается именно реальная валюта», — сказал он «Ридусу».
Опасения Минска, что если «настоящая» общая валюта будет эмитироваться банком, находящимся в российской юрисдикции, это приведет к зависимости Белоруссии от Москвы, вполне обоснована. Однако такая зависимость существует и сейчас — безо всякой общей валюты.
«На пространстве ЕАЭС российская экономика самая сильная, поэтому с общей валютой или без нее — все страны бывшего СССР зависят от Москвы объективно, а не потому, что в Москве им свою волю навязывают. Что та же Белоруссия будет делать без российских энергоносителей?» — говорит эксперт.
Поэтому вопрос введения или невведения общей российско-белорусской валюты целиком и полностью лежит в политическойплоскости — поскольку финансово и экономически белорусский рубль уже и так привязан к российскому тезке.
Заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов тоже считает, что Москве надо руководствоваться своими интересами и не обращать внимания на «капризы» Александра Лукашенко.
«Поскольку Белоруссия без России выжить все равно не сможет, Москве надо перестать откликаться на каждый каприз Лукашенко и четко продиктовать свои услови. Такими условиями является обязательство Лукашенко пойти на более глубокую интеграцию с РФ, включая допуск российского бизнеса в РБ на условиях, выгодных российским компаниям, синхронизация политических процессов между двумя «союзными» странами и даже введение общей валюты», — сказал он «Ридусу».
С лета прошлого года президент Белоруссии как рефрен повторяет в той или иной форме, что его страна может быть поглощена Россией.
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Комментарии
Экономика , Статьи , Андрей Гордеев , Александр Лукашенко , МГУ , ЕС , Минфин , Центральный банк России , ЕАЭС , Ридус
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