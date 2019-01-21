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Минтруд сообщил о снижении числа безработных на 3,4% за неделю 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число безработных в России за неделю с 9 по 16 января 2019 года снизилось на 3,4% — до 670 600 человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
За отчетный период снижение численности безработных граждан зафиксировано в 83 регионах. Наибольшее сокращение показателя произошло в Сахалинской, Мурманской, Смоленской, Новгородской, Магаданской и Иркутской областях, Калмыкии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также городе Севастополе.
Рост численности безработных граждан наблюдался в двух регионах: Чечне и Пензенской области.
Годом ранее число безработных в России за указанный период составляло 747 тыс. человек. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 11,4%.
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Экономика , Общество , Минтруд
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