Минтруд сообщил о снижении числа безработных на 3,4% за неделю

Число безработных в России за неделю с 9 по 16 января 2019 года снизилось на 3,4% — до 670 600 человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

За отчетный период снижение численности безработных граждан зафиксировано в 83 регионах. Наибольшее сокращение показателя произошло в Сахалинской, Мурманской, Смоленской, Новгородской, Магаданской и Иркутской областях, Калмыкии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также городе Севастополе.

Рост численности безработных граждан наблюдался в двух регионах: Чечне и Пензенской области.

Годом ранее число безработных в России за указанный период составляло 747 тыс. человек. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 11,4%.