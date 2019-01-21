Эксперт рассказал, как заработать на акциях на этой неделе

Инвесторам не следует избавляться от акций «Северстали» и НЛМК, несмотря на сокращение обеими компаниями выплавки стали, советуют специалисты управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка

Эксперты полагают, что финансовые результаты «Северстали» за четвертый квартал 2018 года могут оказаться слабыми из-за падения цен на сталь в четвертом квартале по сравнению с третьим.

Другая причина — в «скромности» двухпроцентного роста продаж.

Тем не менее годовая отчетность сталелитейной компании, вероятно, будет лучше — среднегодовые цены на металлопродукцию выросли, например, свой металл «Северсталь» продавала в среднем на 5-12% дороже.

Выплавка стали группой НЛМК в четвертом квартале также упала (на 1%), а продажи выросли (на 5% в четвертом квартале, на 7% за год).

«Учитывая рост цен в целом по году, это позитивно отразится на динамике выручки за 2018 год», — считают в Промсвязьбанке.

Однако в 2019-м, прогнозируют эксперты, металлурги могут показать худшие результаты в связи со слабым спросом и падением цен на сталь.