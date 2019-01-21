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МВФ понизил прогноз роста ВВП России в ближайшие два года 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: Reuters
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2019 и 2020 годах на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно — до 1,6% и 1,7%.
Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте фонда.
Также эксперты МВФ считают, что следует ожидать менее активного роста экономики в странах СНГ в 2019 году — около 2,2%.
По их мнению, снижение темпов роста экономики в России и странах СНГ связано с ухудшением прогноза цен на нефть на среднесрочную перспективу.
В октябре МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,8%.
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Экономика , Личный счет , Рынки , Международный валютный фонд
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