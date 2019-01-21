Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.37
$
66.59
75.40
75.70
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
63.04
+0.13 Золото
1280.06
+0.09 РТС
1172.18
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.1367
–0.0074
08.01
1.1441
17.01
07.01

Россияне остались «зарплатными рабами» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин заявил, что закон об отмене «зарплатного рабства», который был принят в 2014 году, так и не решил эту проблему. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Приходится констатировать, что "зарплатное рабство" до сих пор есть, и подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку и, как правило, это банки с государственным участием», — подчеркнул Сенин.
По его словам, на сегодняшний день сложился предельно монополизированный рынок, где аккумулируются не только деньги граждан, но и информация об их финансовом поведении, предпочтениях и приобретении финансовых продуктов.
Кардинальным решением проблемы могло бы стать внедрение единой системы выплаты заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре, считает Сенин.
Он также предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Банку России выпустить совместное письмо или рекомендации для рынка, где были бы определены четкие требования к зарплатным проектам и порядку заключения соответствующих договоров между банком и работодателем.
Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон, наделяющий работников правом выбора банка, в котором будет находиться их зарплата. Ранее данный вопрос находился в компетенции работодателя.
Последние новости
WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений Перед абортом россиянкам придется получить согласие местных властей В России возбудили первое дело по новой статье УК
Комментарии
Экономика , Владимир Путин , ФАС , Центральный банк России , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВФ дали прогноз по росту ВВП России2
Внешний долг России значительно снизился
«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов на газ
В РФ предложили разработать стандарт благополучия граждан
В России нашли новую замену доллару148
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
12:37
Одобрен вызвавший сомнения у Путина мегапроект
Экономика
00:38
Китай отбросило на 30 лет назад
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение