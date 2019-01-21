Внешний долг России значительно снизился

За 2018 год Внешний долг России снизился на 64,4 млрд долларов (12,4%) и составил 453,7 млрд долларов, сообщил Банк России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил 453,7 миллиарда долларов США, уменьшившись за прошедший год на 64,4 миллиарда долларов США, или на 12,4%», — цитирует РИА «Новости» сообщение банка.

Согласно данным регулятора, долг сократили все институциональные секторы. Однако в основном общий внешний долг сократился благодаря остальным секторам, которые уменьшили свои внешние обязательства на 32,3 млрд долларов.