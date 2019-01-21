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Внешний долг России значительно снизился 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
За 2018 год Внешний долг России снизился на 64,4 млрд долларов (12,4%) и составил 453,7 млрд долларов, сообщил Банк России.
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил 453,7 миллиарда долларов США, уменьшившись за прошедший год на 64,4 миллиарда долларов США, или на 12,4%», — цитирует РИА «Новости» сообщение банка.
Согласно данным регулятора, долг сократили все институциональные секторы. Однако в основном общий внешний долг сократился благодаря остальным секторам, которые уменьшили свои внешние обязательства на 32,3 млрд долларов.
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Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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