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Спор Ирана с остальным миром решит судьбу нефти 

Рамблер + ещё 83 16 минут назад
Фото: Reuters
Новости из Ирана двигают нефтяные котировки вниз, а из остального мира — вверх, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
Накануне Франция, Германия и Великобритания в попытке избежать вторичных санкций США за покупку иранской нефти создали новый механизм расчетов с Ираном.
По мнению Лящука, именно по этой причине нефть марки «Брент» вчера дешевела, однако спрос на нефтяные фьючерсы поддерживается улучшением ситуации на глобальных финансовых рынках.
Два дня назад Федрезерв США признал ухудшение макроэкономических условий в мире и повышение неопределенности, не стал в очередной раз повышать ключевую ставку и не пригрозил сделать это в будущем. Решение ФРС привело к ослаблению доллара и росту спроса на нефть и другие рисковые активы.
Владимир Лящук прогнозирует, что совокупность этих факторов не позволит стоимости «Брент» в ближайшее время опуститься ниже 60,5 доллара за баррель, но и помешает подняться выше 62,5.
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Экономика , Рынки , ФРС , Промсвязьбанк
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