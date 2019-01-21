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Дерипаска отказался от поездки в Давос и предпочел поехать на рыбалку 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец «Русала» Олег Дерипаска отказался от участия в экономическом форуме в Давосе и поехал на рыбалку на Байкал. Об этом предприниматель написал на своей страницу в Instagram.
«Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — сообщил он.
Ранее газета Financial Times писала, что в ноябре организаторы форума в Давосе сообщили Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется, напоминает RNS. В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что Дерипаска, Вексельберг и Костин намерены принять участие в форуме.
Экономика , Олег Дерипаска , Виктор Вексельберг , Андрей Костин , Максим Орешкин , Банк ВТБ , Минэкономразвития , Ренова , Русал , Financial Times
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