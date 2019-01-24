Российской экономике предсказали бурный рост

«В следующем году, безусловно, темпы роста будут около двух процентов, но через год, мы считаем, что можно нарастить темпы роста экономики более двух процентов в год», — отметил Дмитриев.

По его словам, для достижения такого результата необходимо соблюдение сразу нескольких условий: стабильно высоких цен на нефть, запуска нескольких инфраструктурных проектов и «фокуса на эффективность во многих отраслях» со стороны правительства.

Также Дмитриев отметил, что российская экономика остается стабильной, несмотря на все имеющиеся проблемы. Однако для успешного развития ей необходимо наращивать темпы роста, чтобы догонять по этому показателю Китай, который «растет свыше шести процентов».

При этом главным препятствием для развития страны, в том числе проведения структурных реформ, по мнению Дмитриева, остаются санкции.

«Я думаю, что санкции подрывают либеральную повестку дня в России, и это проблема», — цитирует главу РФПИ «Коммерсантъ».