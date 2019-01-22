Опрос показал отношение немцев к «Северному потоку — 2»

Большая часть жителей Германии (примерно 67%) считает, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» не несет в себе угрозы для страны. Об этом сообщила газета Neue Presse со ссылкой на данные исследования социологического института Forsa.

Против реализации проекта «Северный поток — 2» высказались только 13% респондентов, в то время как 73% немецких граждан заявили, что считают строительство газопровода верным решением.

Кроме того, 90% опрошенных выразили мнение, что призывы американского лидера Дональда Трампа отказаться от нового российского проекта газопровода связаны с амбициями США по продаже сжиженного природного газа (СПГ) в европейских странах.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, мощность которого составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Соединенные Штаты выступают против данного проекта.