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Опрос показал отношение немцев к «Северному потоку — 2» 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Большая часть жителей Германии (примерно 67%) считает, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» не несет в себе угрозы для страны. Об этом сообщила газета Neue Presse со ссылкой на данные исследования социологического института Forsa.
Против реализации проекта «Северный поток — 2» высказались только 13% респондентов, в то время как 73% немецких граждан заявили, что считают строительство газопровода верным решением.
Кроме того, 90% опрошенных выразили мнение, что призывы американского лидера Дональда Трампа отказаться от нового российского проекта газопровода связаны с амбициями США по продаже сжиженного природного газа (СПГ) в европейских странах.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, мощность которого составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Соединенные Штаты выступают против данного проекта.
Российский лидер Владимир Путин в связи с этим говорил, что его американский коллега преследует интересы бизнеса США в поставках СПГ в Европу.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Владимир Путин
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