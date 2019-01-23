Япония вложит 1,1 млрд рублей в приморское хранилище радиоактивных отходов

Японская сторона выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на создание центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, который строят в Приморье, заявил на совещании с депутатами краевого парламента директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО" Константин Сиденко

Ранее в январе ряд представителей общественности Приморья выступили против строительства этого центра, в который, по их словам, якобы смогут завозиться радиоактивные отходы из Японии. Официальные лица и эксперты опровергли эти утверждения, пояснив, что ввоз радиоактивных отходов в Россию из-за рубежа запрещен законом, и подчеркнули, что центр необходим для хранения и переработки только тех отходов, которые были ранее накоплены в Приморье.

"Константин Сиденко особо подчеркнул, что переработка отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов из других стран не может вестись в Приморье, поскольку это запрещено российским законодательством. В тоже время ДальРАО сотрудничает с коллегами из Японии в рамках международных соглашений. Так, на создание Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов японской стороной будет выделено 1 миллиард 158 миллионов рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования для обращения с радиоактивными отходами", — говорится в сообщении законодательного собрания Приморья.

"В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия "холодной войны". Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке. Никакого разговора о ввозе ядерных отходов в этом соглашении не ведется", — сказал Сиденко, слова которого приводятся в сообщении.

Новый центр сооружается в рамках подпрограммы "Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации радиационно опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" федеральной целевой программы "Утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года".