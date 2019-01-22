Ставка на слитки: зачем Россия купила так много золота

Центробанк в минувшем году приобрел рекордное количество золота — 8,8 миллиона унций (около 274 тонн), на 22 процента больше, чем в 2017-м. Россия обогнала Китай и вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом. Зачем стране столько драгоценного металла и почему ЦБ активно меняет доллары на слитки — в материале РИА Новости

Как в лучшие времена

Сейчас у Центробанка 2112 тонн золота — это рекорд за всю историю современной России. Исторического максимума золотой запас страны достигал в 1941 году — 2800 тонн, после Второй мировой войны, к 1953 году, этот показатель снизился до 2500 тонн.

В последующие десятилетия снижение продолжалось, и в 1991-м в наследство от СССР России досталось лишь 290 тонн благородного металла.

После лихих девяностых золотой запас начал восстанавливаться. Десять лет назад на золото приходилось 3,5 процента золотовалютных резервов страны (519 тонн). В настоящее время Россия располагает ЗВР на сумму 462 миллиарда долларов, и 18,6 процента (86,9 миллиарда долларов) — это драгоценный металл. Параллельно ЦБ сократил до минимума вложения в американские облигации и доллар.

Меняем доллары на слитки

Почему структура резервов претерпела такие изменения? С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту не существует: его накопление — это, в первую очередь, защита от валютных рисков.

Мировая финансовая система устроена так, что 70 процентов всех расчетов приходится на американскую валюту. Но любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием.

Экономисты констатируют: в мировой экономике сложились все условия для настоящего апокалипсиса — неконтролируемая денежная эмиссия, торговые войны, рост процентных ставок.

От таких рисков и страхует золото — в случае краха долларовой системы этот актив однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, драгметалл ослабляет зависимость от любой валюты.

По мнению Кита Ньюмейера, председателя совета директоров First Mining Gold, главная проблема в том, что печатают слишком много ничем не обеспеченных денег. Поэтому крупные банки и правительства накапливают перед кризисом "реальные деньги".

"Вступаем мы в инфляционную или же деинфляционную эпоху — золоту все равно. Инвестиции в него оправдаются при любом сценарии", — подчеркивает он.

Больше всего золота у США: восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи, у Италии и Франции — по 2,5 тысячи. Примерно 30 процентов золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте.

Россия по итогам года вышла на пятое место, вытеснив из пятерки Китай: у Пекина 59,6 миллиона унций против российских 67,9 миллиона.

"Банк России делает ставку на слитки как на актив-убежище и естественную защиту от доллара", — отмечает Reuters.

Защита от санкций

Для России запас драгметалла — еще и способ защиты от санкционного давления, ослаблять которое Вашингтон не собирается. Власти США могут ввести ограничения в отношении госдолга, финансовых институтов и энергетического сектора. По мнению одного из ведущих рейтинговых агентств Moody’s, новые санкции могут оказаться "наиболее деструктивными".

В этих условиях Россия поставила себе цель: как можно больше изолировать экономику от доллара, констатируют аналитики Stratfor . Скидывать доллары из резервов ЦБ начал еще в 2014-м, когда Вашингтон ввел санкции против российских компаний, ну а в 2018-м была предпринята масштабная распродажа.

В результате с пиковых 176 миллиардов долларов в 2010 году вложения в американский госдолг сократились до мизерных 14,9 миллиарда долларов.

Взамен ЦБ запасается золотом. Это идеальная защита от санкций, поскольку операции с драгметаллом Вашингтон заморозить не в состоянии. Об этом свидетельствует опыт Ирана: даже в условиях самых жестких ограничений Тегеран продолжал торговать нефтью, получая оплату в том числе драгметаллом.

Кроме того, золото постоянно растет в цене. Крупнейшие инвестбанки предупреждают: непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит и цены на реальные активы.

С другой стороны, по прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота снизятся, а по подсчетам одной из крупнейших золотодобывающих компаний Goldcorp, к 2022 году производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века. По оценке геологической службы США, при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году.

Аналитики отмечают: если темпы закупок драгметалла сохранятся — а ЦБ сейчас меняет доллары на слитки с максимальной скоростью за последние 12 лет, через четыре года золотой запас современной России обновит советский рекорд.