Газ через Украину: к чему привели переговоры

«Нафтогазом». Трехсторонние переговоры в Брюсселе по поводу будущего газового транзита через Украину не привели к ощутимым результатам: готовности уступать не продемонстрировал никто. В Москве подчеркивают, что подпишут новый контракт с Киевом только при условии его коммерческой привлекательности и после урегулирования судебных споров между «Газпромом»

Газовые переговоры в Брюсселе 21 января между Киевом, Москвой и Еврокомиссией вскрыли еще больше противоречий между сторонами, чем прежде. Россия и Украина назвали свои условия продолжения отношений, во многом противоречащие друг другу.

После того как встреча в трехстороннем формате завершилась, к журналистам вышли представители сторон, при этом каждый общался преимущественно с представителями СМИ своей страны.

Министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной, какими их видит российская сторона.

«Транзитный контракт будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность. То есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — уточнил министр.

Таким образом, российская сторона дала понять Киеву, что не настроена на повышение транзитной ставки, и намекнула на существование альтернативных газотранспортных маршрутов.

Этот момент, с одной стороны, можно рассматривать как козырь Москвы, с другой — не стоит забывать, что оба газопровода еще в стадии строительства. Их запуск намечен на конец 2019 — начало 2020 года, а выход на проектную мощность займет еще предположительно два-три года.

Полная мощность второго «потока» — 55 млрд кубометров в год. «Турецкий поток» спроектирован в двух нитках по 15,75 млрд кубометров. При этом через Украину в прошлом году было прокачано свыше 86 млрд кубометров газа, а на фоне роста спроса на газ в ЕС эти объемы могут вырасти.

О том, что потребности ЕС в импортном газе могут заполнить и ГТС Украины, и новые трубы «Газпрома», говорил ранее и президент РФ Владимир Путин

Вторым важным условием Новак назвал разрешение судебных споров «Нафтогаза» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже.

Шведский суд в прошлом году вынес решения по искам обеих сторон, по итогам которых «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение объемов транзитных поставок, при этом аналогичный принцип «take or pay» в контрактах на поставки газа Украине суд отменил. Такое неравнозначное отношение возмутило российскую компанию, и «Газпром» подал апелляцию.

Либо будет принято арбитражное решение по иску «Газпрома», либо стороны ​должны найти решение в рамках мирового соглашения, уверен Новак.

Украинская сторона придерживается противоположного мнения: там арбитражное решение уже отметили как политическую победу и начали процедуру принудительного взыскания средств с «Газпрома», не дожидаясь апелляционного рассмотрения. Кроме того, «Нафтогаз» направил в Стокгольмский суд новый иск на $11,6 млрд — во столько украинская сторона оценила потери от реализации «Северного потока- — 2» и перевода на этот маршрут части транзита.

В России этот иск в принципе отказываются рассматривать всерьез. Во время переговоров в Брюсселе в Киеве исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в случае сохранения транзита через ГТС республики компания снизит исковые требования с $12 млрд до $2 млрд

«Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта», — отозвался Новак.

«Это в принципе не может рассматриваться», — подчеркнул он.

При этом украинская сторона дала понять, что от своих претензий к «Газпрому» не откажется. Кроме того, Киев настаивает на заключении нового транзитного договора с учетом европейского законодательства, на которое переходит Украина.

«Российская сторона даже не рассматривает то, что у нас теперь абсолютно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отображают европейское законодательство и то, что мы должны перейти от «договорняков» к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более «Газпром» рассматривать минимум на этом этапе не хотят», — заявил глава МИД Павел Климкин.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отмечал, что «Газпрому» придется заключать соглашение с новым оператором ГТС Украины, которому будет передана ГТС.

Вице-президента Еврокомиссии Марош Шефчович также отметил, что новый контракт между сторонами «должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным — более 10 лет».

«Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины», — добавил Шевчович.

Украина уже много лет говорит о привлечении инвесторов и модернизации своей ГТС, однако она пока становится все менее привлекательной, что признавало недавно и само руководство «Нафтогаза».

Получается, за счет гарантий «Газпрома» украинская сторона хочет решить проблемы своей ГТС, а ЕС — добиться того же с минимальными вложения со стороны европейцев. Интересно, что при этом антироссийская и антигазпромовская риторика с повестки дня в Киеве не уходит, а попытки взыскать дополнительные деньги с российской компании украинская сторона даже не приостанавливает.

Один из главных камней преткновения в этом споре — решение Стокгольмского арбитража, который присудит «Нафтогазу» $2,56 млрд, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Для украинский властей отказаться от него — политическое самоубийство, а Москва продолжает рассматривать его как несправедливое и будет продолжать его обжаловать, отмечает эксперт.

Еще один фактор, затрудняющий переговоры, — предстоящие президентские выборы в Украине, на которых с довольно высокой степенью вероятности может смениться власть.

Москва будет готова вести серьезные переговоры только после того, как станет понятна расстановках политических сил в стране, добавляет он.

Новый этап переговоров намечен на май 2019 года — тогда в Украине может смениться не только президент, но и руководство самого «Нафтогаза» — контракт у действующего главы Андрей Коболева истекает в марте. К этому времени, по словам Новака, эксперты могут проработать параметры будущего контракта.

Скорее всего, договориться удастся ближе к дате истечения текущих контрактов, то есть к самому концу года — когда деваться будет некуда, полагает Маринченко.

Действие текущего транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключенного в 2009 году, заканчивается 31 декабря 2019 года. «Нафтогаз» называл это соглашение «самым провальными за всю историю независимой Украины».