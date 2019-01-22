Беларусь планирует вступить в ВТО к середине 2020 года

Уже через год Беларусь имеет реальные шансы стать полноправным партнером Всемирной торговой организации. В ВТО даже называют реальный срок появления нового члена международной организации — середина 2020 года. Именно за оставшееся время РБ "сможет завершить все необходимые процедуры по вступлению в организацию". Такое мнение высказал советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуан Марчетти.

По его словам, Минск действительно приблизился к требованиям, предъявляемым к странам, желающим присоединиться к организации.

"В рамках процесса подготовки к вступлению Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров", — уточнил Марчетти.

Что касается ранее озвученных властями Беларуси планов по присоединению к ВТО в середине 2020 года, представитель этой организации полагает, что "это однозначно возможно", потому что у страны остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры.

"Если Беларусь приложит все необходимые усилия, проведет переговоры и достигнет соглашения с членами ВТО, то это будет сделано в указанный срок", — резюмировал Хуан Марчетти, передает БЕЛТА.