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Беларусь планирует вступить в ВТО к середине 2020 года 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Reuters
Уже через год Беларусь имеет реальные шансы стать полноправным партнером Всемирной торговой организации. В ВТО даже называют реальный срок появления нового члена международной организации — середина 2020 года. Именно за оставшееся время РБ "сможет завершить все необходимые процедуры по вступлению в организацию". Такое мнение высказал советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуан Марчетти.
По его словам, Минск действительно приблизился к требованиям, предъявляемым к странам, желающим присоединиться к организации.
"В рамках процесса подготовки к вступлению Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров", — уточнил Марчетти.
Что касается ранее озвученных властями Беларуси планов по присоединению к ВТО в середине 2020 года, представитель этой организации полагает, что "это однозначно возможно", потому что у страны остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры.
"Если Беларусь приложит все необходимые усилия, проведет переговоры и достигнет соглашения с членами ВТО, то это будет сделано в указанный срок", — резюмировал Хуан Марчетти, передает БЕЛТА.
Кстати, как сообщил заместитель министра экономики РБ Дмитрий Ярошевич, Беларусь планирует, в частности, начать двусторонние переговоры с США по вопросу вступления страны во Всемирную торговую организацию после окончания "шатдауна" в Штатах. Он напомнил, что в феврале в Женеве пройдет очередной раунд переговоров, заседание рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО.
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