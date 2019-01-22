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Рубль выдержит давление МВФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Рубль выдержит давление нового прогноза МВФ, но не получит поддержки от пика налоговых выплат, полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Вчерашние торги завершились для российской валюты небольшим ослаблением по отношению к доллару — 66,39.
Сегодня, по мнению Поддубского, рубль может несколько подешеветь на фоне ухудшения настроений на глобальных рынках. Они были испорчены ухудшившимся прогнозом МВФ относительно роста мирового ВВП.
Однако на ухудшившийся прогноз Международного валютного фонда о росте российского ВВП (1,6% и 1,7% вместо 1,8% в 2019-2020 годах) рубль отреагирует едва ли.
«Многие финансовые институты уже выставили более слабые прогнозы», — объяснил эксперт.
В свою очередь, пик налоговых выплат, который придется в России на старт будущей недели, не поможет рублю расти.
По словам Поддубского, для российской валюты важнее внешние условия, а именно риск-аппетит на глобальных рынках. По этой причине аналитик прогнозирует, что в ближайшее время рубль продолжит торговаться на отметке 66-67 рублей за доллар.
Евро, по словам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, способен подорожать до 76 рублей.
Комментарии
Экономика , Михаил Поддубский , Международный валютный фонд , Промсвязьбанк
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