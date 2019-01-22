Рубль выдержит давление МВФ 

Рубль выдержит давление нового прогноза МВФ, но не получит поддержки от пика налоговых выплат, полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Вчерашние торги завершились для российской валюты небольшим ослаблением по отношению к доллару — 66,39.
Сегодня, по мнению Поддубского, рубль может несколько подешеветь на фоне ухудшения настроений на глобальных рынках. Они были испорчены ухудшившимся прогнозом МВФ относительно роста мирового ВВП.
Однако на ухудшившийся прогноз Международного валютного фонда о росте российского ВВП (1,6% и 1,7% вместо 1,8% в 2019-2020 годах) рубль отреагирует едва ли.
«Многие финансовые институты уже выставили более слабые прогнозы», — объяснил эксперт.
В свою очередь, пик налоговых выплат, который придется в России на старт будущей недели, не поможет рублю расти.
По словам Поддубского, для российской валюты важнее внешние условия, а именно риск-аппетит на глобальных рынках. По этой причине аналитик прогнозирует, что в ближайшее время рубль продолжит торговаться на отметке 66-67 рублей за доллар.
Евро, по словам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, способен подорожать до 76 рублей.