Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.68
75.52
75.70
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
61.46
–0.16 Золото
1282.44
–0.06 РТС
1166.33
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
22.01
1.1342
–0.0099
08.01
1.1441
18.01
08.01
26.12

Падение мировых индексов заставит нефть дорожать 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Пессимизм инвесторов не помешает нефти дорожать, уверен аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
Сегодня главные мировые индексы — китайские, европейский Euro Stoxx 50, японский Nikkei 225, американский S&P 500 — стартовали на торгах с падения.
По мнению Владимира Лящука, к этому привели снижение темпов роста ВВП Китая в четвертом квартале 2018 года до 28-летнего минимума (6,4%) и ухудшение прогноза Международного валютного фонда относительно роста мирового ВВП в этом году (с 3,7% до 3,5%).
Эксперт прогнозирует, что это будет влиять на нефтяные котировки и сегодня — коррекция к отметке 61,5 доллара за баррель станет глубже, — однако в среднесрочной перспективе нефть марки «Брент» способна преодолеть отметку в 65 долларов.
По словам Лящука, этому поспособствует восстановление спроса на нефть и нефтепродукты, причинами которого, в свою очередь, станут снижение предложения в связи с соглашением ОПЕК+, сокращение нефтедобычи в Канаде и перебои поставок из Венесуэлы, Ливии и Ирана.
Комментарии
Экономика , Международный валютный фонд , Промсвязьбанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» исключил мировое соглашение с «Газпромом»
В России нашли способ обойти санкции1
Генпрокуратура вмешалась в спор о списании долгов Чечни7
Взялся за старое: ЦБ санирует банк из топ-503
Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение