Падение мировых индексов заставит нефть дорожать

Пессимизм инвесторов не помешает нефти дорожать, уверен аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

Сегодня главные мировые индексы — китайские, европейский Euro Stoxx 50, японский Nikkei 225, американский S&P 500 — стартовали на торгах с падения.

По мнению Владимира Лящука, к этому привели снижение темпов роста ВВП Китая в четвертом квартале 2018 года до 28-летнего минимума (6,4%) и ухудшение прогноза Международного валютного фонда относительно роста мирового ВВП в этом году (с 3,7% до 3,5%).

Эксперт прогнозирует, что это будет влиять на нефтяные котировки и сегодня — коррекция к отметке 61,5 доллара за баррель станет глубже, — однако в среднесрочной перспективе нефть марки «Брент» способна преодолеть отметку в 65 долларов.

По словам Лящука, этому поспособствует восстановление спроса на нефть и нефтепродукты, причинами которого, в свою очередь, станут снижение предложения в связи с соглашением ОПЕК+, сокращение нефтедобычи в Канаде и перебои поставок из Венесуэлы, Ливии и Ирана.