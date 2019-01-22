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В России стремительно начали дорожать крупы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ТАСС
В России стремительно увеличиваются оптовые цены на крупы — больше всего подорожало пшено. За минувшую неделю цена за тонну пшена подскочила почти на 4 тыс. рублей.
По данным компании «ПроЗерно», к 18 января цена тонны пшена достигла рекордной суммы в 42,8 тыс. рублей, что на 3 770 рублей больше, чем на неделю раньше. Эта самая высокая цена среди других круп.
Гендиректор компании Владимир Петриченко рассказал, что подорожание связано с несколькими факторами: рост цен на логистику, горючее, повышение НДС. Также повышение цен связано с сокращением урожая зерна. Также Петриченко отметил, что это еще не предел и цена может установиться в размере 46-48 тыс. рублей за тонну.
Стоит отметить, что год назад, в январе 2018 года, тонна пшена стоила 15,1 тыс. рублей. Среди цен на другие крупы ситуация пока стабильная. К примеру, гречка за неделю подорожала только на 710 рублей, пишет «Интерфакс».
«ФедералПресс» ранее писал о продуктах, которые подорожают с начала 2019 года из-за изменения НДС. Эксперты отмечали, что рост цен на крупы, сахар и овощи связан с сезонностью продуктов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Экономика , Владимир Петриченко , ФедералПресс , Интерфакс
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