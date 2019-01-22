В России стремительно начали дорожать крупы

В России стремительно увеличиваются оптовые цены на крупы — больше всего подорожало пшено. За минувшую неделю цена за тонну пшена подскочила почти на 4 тыс. рублей.

По данным компании «ПроЗерно», к 18 января цена тонны пшена достигла рекордной суммы в 42,8 тыс. рублей, что на 3 770 рублей больше, чем на неделю раньше. Эта самая высокая цена среди других круп.

Гендиректор компании Владимир Петриченко рассказал, что подорожание связано с несколькими факторами: рост цен на логистику, горючее, повышение НДС. Также повышение цен связано с сокращением урожая зерна. Также Петриченко отметил, что это еще не предел и цена может установиться в размере 46-48 тыс. рублей за тонну.

Стоит отметить, что год назад, в январе 2018 года, тонна пшена стоила 15,1 тыс. рублей. Среди цен на другие крупы ситуация пока стабильная. К примеру, гречка за неделю подорожала только на 710 рублей, пишет «Интерфакс»