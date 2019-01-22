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Путин оценил перспективы торговли с Японией 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что страны могут рассчитывать на увеличение товарооборота в 1,5 раза. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
По словам российского лидера, в январе-ноябре 2018 года объем торгово-инвестиционных связей увеличился на 18%, достигнув почти $20 млрд, при этом потенциал в отношениях двух стран задействован не полностью.
"Поэтому обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах, от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия", — сообщил Путин.
Он добавил, что страны в ближайшее время могут увеличить товарооборот в полтора раза — до $30 млрд, "как минимум".
Ранее сообщалось, что Путин обратился к Абэ на "ты" во время московских переговоров.
Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, "Газета.Ru" рассказывает в онлайн-трансляции.
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Экономика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Газета.Ru
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