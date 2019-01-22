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Турция стала чинить препятствия экспорту российской нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Нефтяные танкеры, которые провозят нефть из России и Казахстана из черноморских портов, начали сталкиваться с большими задержками при проходе через Босфор и Дарданеллы, сообщают СМИ.
Миллионы баррелей сырья до сих пор не доставлены на нефтеперерабатывающие предприятия из-за этих задержек, передает «Интерфакс».
Задержка связана с введенными Турцией новыми правилами прохода судов осенью 2018 года. Время ожидания составляет порядка 15 дней, заблокирован проход танкеров, перевозящих около 39 млн баррелей нефти.
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