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Новак не приедет на форум в Давос 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго РФ Александр Новак не сможет посетить Всемирный экономический форум в Давосе в этом году, сообщил РИА Новости представитель министерства.
"К сожалению, поездку пришлось отменить из-за изменения рабочего расписания", — сообщил собеседник агентства.
Ранее Новак сообщал, что на полях форума намерен провести встречу со своими коллегами из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и США Риком Перри, однако у них также не получилось в этом году приехать на форум.
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 22 по 25 января. Российскую делегацию на нем возглавляет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он проведет на площадках форума ряд двусторонних встреч с министрами экономики, финансов и торговли, а также инвесторами.
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Экономика , Александр Новак , Рик Перри , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Минэнерго , РИА Новости
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