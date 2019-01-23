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От махинаций с НДС Россия теряет по 17 миллиардов рублей в год 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ежегодно федеральный бюджет теряет около 17 миллиардов рублей из-за махинаций с НДС, которые используют недобросовестные участники продовольственного рынка, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
А есть еще убытки сельхозпроизводителей от вывода денег, вырученных при экспорте сельхозпродукции, в офшоры. Есть убытки потребителей, которым продают фальсифицированные продукты, причем обманывают на всем — от хлеба до черной икры, отметил глава надзорного ведомства. Если суммировать все, цифры получатся огромные.
Чем грозит повышение НДС
"Есть нюансы, о которых мы узнали после того, как внедрили систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" и поняли в общем, почему отдельные участники рынка не хотят присоединяться к системе, — пояснил Сергей Данкверт. — Нюансы связаны с фальсификацией продукции и "воровством" НДС из федерального бюджета. Сегодня на молочном рынке примерно такая же ситуация, как и на зерновом. Трейдеры скупают молоко у крестьян, которые, как сельхозпроизводители освобождены от уплаты НДС. Затем эти партии молока перепродаются несколько раз, в том числе через подставные фирмы, и в одном из звеньев, товар уже выходит на рынок с НДС. Фирмы-однодневки по закону могут получить возмещение фиктивного НДС. Таким образом, крадутся средства из федерального бюджета. Это первый сценарий махинаций".
Второй, продолжил Сергей Данкверт, построен на разнице в размере НДС. Производители продукции, содержащей натуральный молочный жир, платят 10 процентов НДС, а с растительными заменителями — 18 процентов. Получается, если выдать продукцию с заменителем молочного жира за натуральную, можно незаконно сэкономить восемь процентов НДС, не говоря уже о миллиардах, вырученных дополнительно за счет обмана потребителей. Такими сценариями, видимо, пользуются крупные компании с международным участием на молочном рынке.
"Транснациональные корпорации сотрудничают с трейдерами, на которых и сходятся обе цепочки махинаций. Именно поэтому у крупных компаний есть весомые причины отказываться от участия в электронной системе ветсертификации "Меркурий", которая позволяет проследить всю цепочку движения продукции — от коровы до конкретной торговой полки", — сказал Сергей Данкверт.
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Экономика , Сергей Данкверт , Россельхознадзор
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