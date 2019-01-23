Картина маслом: что на самом деле творится с инфляцией в России

Минэкономразвития России опубликовало доклад "Картина инфляции. Январь 2019 года", сообщив об итогах 2018-го и описав текущую ситуацию. В первые недели января рост цен в три раза превысил показатели того же периода прошлого года и составил 0,65%. Какие товары подорожали больше остальных и почему — в материале РИА Новости

Продукты и ЖКХ

Ключевыми проинфляционными факторами, как и ожидалось, выступили повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов и рост тарифов на коммунальные услуги на 1,7 процента с 1 января, констатирует Минэкономразвития.

Причем в ведомстве считают, что для общей картины это скорее плюс, поскольку ослабит традиционный скачок цен после планового повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. В результате во втором полугодии инфляция замедлится по сравнению с прошлым годом.

Подорожали и продукты. Стоит отметить, что, по данным Минэкономразвития, среднесуточная динамика замедлилась по сравнению с декабрем прошлого года — 0,024 процента против 0,03 процента. В частности, о стабилизации цен на продукты питания сообщило Министерство сельского хозяйства

Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.

Это, впрочем, не относится к плодоовощной продукции, подорожавшей примерно на девять процентов с начала года. Такие данные приводит производитель онлайн-касс "Эвотор" по итогам анализа средних чеков из более чем 50 тысяч терминалов по всей стране.

В подорожании овощей и фруктов НДС виноват лишь отчасти: в соответствии с налоговым законодательством, овощи им облагаются по льготной ставке в десять процентов. Сказываются фактор сезонности и желание продавцов заработать на потребительском ажиотаже, связанном с ожиданием последствий увеличения НДС. В ближайшее время можно ожидать замедления роста цен этой категории продуктов.

Вице-премьер Алексей Гордеев уверен: нет никаких предпосылок для того, чтобы продукты дорожали быстрее инфляции. За исключением, признал он, отдельных товаров. Центробанк прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне пять — пять с половиной процентов, Минэкономразвития в октябре предсказывал инфляцию в 5,5 процента в первом квартале нового года.

С оценкой вице-премьера согласны не все. Так, по мнению представителей ассоциации "Руспродсоюз", в первом полугодии продукты подорожают минимум на восемь процентов. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков считает, что к этому приведет увеличение стоимости топлива.

"Логистические компании, которые заправлялись на льготных условиях по фиксированной цене, потеряли эти льготы, и тарифы для них стали приближаться к цене топлива для населения. А это самые крупные перевозчики: они осуществляют промышленные перевозки, которыми пользуются и пищевые предприятия", — заявил Востриков.

Автомобили и все, что с ними связано

Между тем автомобильное топливо пока дорожает умеренно. По данным Росстата, с 1 по 9 января цены на бензин повысились на 0,3 процента, а за следующие четыре дня — еще на 0,2 процента. Значит, производители нефтепродуктов выполняют соглашение, заключенное с правительством в конце прошлого года.

Повышение ставки НДС, очевидно, не могло не затронуть и сами автомобили. Несмотря на это, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров не видит смысла резко поднимать цены, поскольку в прошлом году автомобили уже существенно подорожали (в зависимости от марки и модели — от пяти до 22 процентов.

"У автопроизводителей было время для выработки стратегии ценообразования к моменту изменения ставки НДС и подготовки к старту продаж в 2019 году. Конечно же, целесообразнее было выбрать путь плавного повышения цен, что мы и наблюдали в последнем квартале 2018-го. Поэтому ожидать в ближайшее время ускорения темпов повышения цен не стоит", — объяснил эксперт РИА Новости.

И уточнил, что резкий скачок цен возможен только из-за форс-мажоров, связанных с динамикой курса рубля, изменением ключевой ставки ЦБ или повышением отпускных цен на топливо.

Отдельно необходимо сказать о полисах ОСАГО. С 9 января Центробанк расширил тарифный коридор, в пределах которого могут действовать страховщики. Диапазон базовых ставок для легковых автомобилей теперь составляет от 2746 до 4942 рублей (вместо прежних 3432 и 4118 рублей).

Однозначно говорить, что страховка подорожает для всех, не стоит, поскольку в соответствии с законодательством предусмотрены скидки за возраст водителя и стаж. Самая ощутимая, семь процентов, полагается автовладельцам старше 59 лет со стажем больше шести лет.