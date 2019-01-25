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ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс» 

Прайм + ещё 9 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал с 25 января лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Еврокапитал-Альянс" (Ярославская область, город Переславль-Залесский), сообщает пресс-служба регулятора.
В деятельности банка "прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
"Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", — сообщает Банк России.
Регулятор поясняет, что основным видом деятельности банка было предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях.
В "Еврокапитал-Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, выплаты начнутся 8 февраля.
По данным БИР Аналитик, на 1 декабря 2018 года банк занимал 310 место в банковской системе РФ с активами в размере 3,2 млрд рублей, собственные средства — 2 млрд рублей, вклады — 13,8 млн
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Экономика , Рынки , КБ "Еврокапитал-Альянс" , МВД , Центральный банк России
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