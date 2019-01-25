Россельхознадзор ограничил поставки с четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор с 25 января вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции четырех предприятий Белоруссии из-за повторных нарушений требований ЕАЭС и РФ, следует из опубликованного на сайте российского ведомства указания.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 25 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями республики Беларусь: СЗАО "Агрокомбинат "Колос" … МПП "Городея ООО "Викос" … ООО "Империя-2009" … ОАО "Слонимский мясокомбинат", — говорится в документе.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок в Россию продукции, вырабатываемой белорусскими ООО "Борисовский мясокомбинат №1", филиалом "Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", Лунинецким РАЙПО колбасный цех филиала "Заготовительно-производственный комбинат "Полесье", ОАО "Молоко".

Также в указании сообщается, что департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии ввел статус "Временно ограничено" на девять белорусских предприятий, в продукции которых выявлены повторные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ, но на которые Россельхознадзором на данный момент еще не введены ограничения. К таким предприятиям относятся ЧПУП "15 Авеню", СООО "Мясопродукт", ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат", ООО "Белросморепродукт", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (продукция из мяса и субпродуктов птицы), СООО "Чизмастер", ООО "Грин Альянс", ООО "Александров", ООО "Славинпродукт".

Отмечается, что решение об отмене ограничений с этих предприятий будет рассмотрено департаментом Белоруссии совместно с Россельхознадзором после устранения предприятиями выявленных нарушений и предоставления соответствующих материалов для анализа двум ведомствам.