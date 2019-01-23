Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.45
75.25
75.45
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
76.40
Индексы и котировки Brent
61.80
–0.42 Золото
1281.93
–0.24 РТС
1182.12
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1369
–0.0186
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

Орешкин назвал ситуацию в экономике Венесуэлы экстремальной 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Ситуация в экономике Венесуэлы характеризуется как экстремальная, и число проектов России с этой страной ограниченно, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума.
"То, что мы пытаемся делать с любой страной — в Латинской Америке, в Азии — мы пытаемся выявить совместные проекты, которые являются благоприятными, выгодными для обеих сторон. То, что мы видим в Венесуэле — это худшая экономика в мире на сегодняшний день, там экстремальная ситуация", — сказал Орешкин в ходе панельной дискуссии, отвечая на вопрос, каков интерес России в такой стране, как Венесуэла.
"Но если посмотреть на количество проектов с Венесуэлой, у России — это ограниченное число. То есть это не слишком большой экономический кусок для нас", — добавил он.
"То, что мы пытаемся делать во всем мире — мы работаем с официальными правительствами соответствующих стран. Именно это мы пытаемся сделать в Венесуэле. Мы ведем диалог со всеми странами", — отметил министр.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии
Экономика , Максим Орешкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правительство готовит к приватизации ряд госкомпаний2
Орешкин ответил на вопрос о России после Путина15
Владельцам электроплит отменят льготы949
В Минстрое высказались о соцнормах на электроэнергию2
МВФ объяснил ухудшение прогнозов по росту ВВП России1
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение