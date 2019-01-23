Орешкин назвал ситуацию в экономике Венесуэлы экстремальной

Ситуация в экономике Венесуэлы характеризуется как экстремальная, и число проектов России с этой страной ограниченно, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума.

"То, что мы пытаемся делать с любой страной — в Латинской Америке, в Азии — мы пытаемся выявить совместные проекты, которые являются благоприятными, выгодными для обеих сторон. То, что мы видим в Венесуэле — это худшая экономика в мире на сегодняшний день, там экстремальная ситуация", — сказал Орешкин в ходе панельной дискуссии, отвечая на вопрос, каков интерес России в такой стране, как Венесуэла.

"Но если посмотреть на количество проектов с Венесуэлой, у России — это ограниченное число. То есть это не слишком большой экономический кусок для нас", — добавил он.

"То, что мы пытаемся делать во всем мире — мы работаем с официальными правительствами соответствующих стран. Именно это мы пытаемся сделать в Венесуэле. Мы ведем диалог со всеми странами", — отметил министр.