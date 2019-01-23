Эксперты рассказали, как заработать на акциях ВТБ

По мнению сотрудников управления аналитики и стратегического маркетинга кредитной организации, в 2019 году «Татнефть» добудет столько же нефти, сколько добыла в 2018-м, а именно 29,5 миллиона тонн.

«Отсутствие роста добычи вкупе со снижением цен может негативно отразиться на финансовых результатах компании», — отмечают в Промсвязьбанке.

Тем не менее, полагают там, сокращение денежного потока может быть компенсировано сокращением капитальных расходов (CAPEX). Согласно прогнозу самой «Татнефти», они уменьшатся со 147 миллиардов рублей до 127,3 миллиарда.

Кроме того, компенсацией падения денежного потока для фирмы может стать более слабый рубль, а также наращивание переработки — в 2019-м ее маржинальность обещает расти.

В свою очередь, ВТБ, высока вероятность, превзойдет прогноз по 170-миллиардной прибыли за 2018 год — к концу ноября чистая прибыль банка достигла уже 163,9 миллиарда рублей.