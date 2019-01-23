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В МВФ объяснили ухудшение прогнозов по росту ВВП России внешней конъюнктурой 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ухудшение Международным валютным фондом (МВФ) прогнозов по росту экономики России в 2019-2020 годах связано с падением цен на нефть и ухудшением финансовых условий. Об этом ТАСС сообщила экономический консультант, глава исследовательского отдела МВФ Гита Гопинат в кулурах Всемирного экономического форума в Давосе.
В январе МВФ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году. В октябрьской версии прогноза говорилось о росте в 1,8% в 2019 и 2020 годах.
"Пересмотр [темпов роста ВВП России в 2019-2020 годах] связан с низкими ценами на нефть и ужесточением финансовых условий", — отметила Гопинат.
Вместе с тем МВФ понизил свои ожидания и в отношении роста глобальной экономики: до 3,5% и 3,6% в 2019 и 2020 годах соответственно (октябрьский прогноз предусматривал рост на 3,7% в 2019 и 2020 годах).
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Экономика , Международный валютный фонд
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