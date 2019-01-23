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Минстрой выступил против введения соцнорм на электроэнергию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство строительство не поддерживает предложение о введении в России социальных норм потребления электроэнергии, проект которых заморозили в 2014 году, заявил глава ведомства Владимир Якушев.
«Они (предложения) обсуждаются на площадках правительства, но позиция нашего министерства — больше нет, чем да», — передает слова Якушева «Интерфакс».
Ранее появились сведения о возрождении проекта 2014 года о соцнормах на электроэнергию. Согласно предложению, предлагается платить по базовому тарифу за 300 кВт/ч в месяц, по повышенному — за 300-500 кВт/ч. Также к 2033 году предусматривается отмена льгот для владельцев электроплит и сельского населения.
В середине января за введение социальной нормы потребления высказывался председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, исходя из позиции, что более богатые и с высоким объемом потребления граждане должны платить за электричество больше. Газета ВЗГЛЯД писала о недостатки идеи Чубайса.
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Экономика , Анатолий Чубайс , Владимир Якушев , Роснано , Минстрой , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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