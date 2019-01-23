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Росстат сообщил о снижении цены на яйца 

Говорит Москва + ещё 3 15 минут назад
Фото: РИА Новости
В период с 15 по 21 января она упала на 1,3%.
Кроме того, подешевела свинина, её стоимость снизилась на 0,3%.
При этом цены на другие продукты за этот период увеличились. Так, пшено подорожало на 1%, баранина и мука — на 0,6%, полукопчёная колбаса, сосиски, сардельки, макароны и водка — на 0,4%. Стоимость варёной колбасы, сливочного масла, сметаны, гречки и чая выросла на 0,3%.
По данным Росстата, в среднем увеличение цен на плоды и овощи составило 0,6%. При этом белокочанная капуста подорожала на 2,5%, а огурцы примерно на столько же подешевели.
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Экономика , Росстат
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