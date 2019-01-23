Меркель приняла решение по поставкам российского газа

Меркель сообщила о решении продолжить покупать газ из РФ

Германия продолжит покупать природный газ у России. Об этом заявила канцлер республики Ангела Меркель, выступая на экономическом форуме в Давосе.

«Мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно, но мы хотим и диверсификации — мы будем также покупать сжиженный газ, вероятно из США или других источников», — приводит ТАСС слова Меркель.

Канцлер заявила, что природный газ будет играть «все большую роль» еще несколько десятилетий, и напомнила, что ФРГ уже закрыла последнюю угольную шахту на своей территории и полностью прекратит использование атомной энергетики к 2020 году.

Меркель отметила, что спор, откуда Германия закупает газ, «немного преувеличен». По ее словам, ФРГ стремится к расширению инфраструктуры во всех направлениях.