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Греф объяснил порочность санкций 

News.ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции способны надолго продлить тренд на геополитическую эскалацию. По его мнению, рестрикции ведут к деглобализации.
«Внедрение санкций приводит к тому, что проблемы становятся хроническими. Страна, против которой ввели санкции, просто не может уступить, это становится вопросом собственного достоинства», — сказал Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.
17 января Палата представителей США, большинство в которой представляют демократы, приняла резолюцию по блокировке снятия санкций против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, писал News.ru.
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Экономика , Олег Дерипаска , Герман Греф , En+ Group , Сбербанк России , Евросибэнерго , Русал
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