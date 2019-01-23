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Российский регион решил взять криптодолг в Белоруссии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: www.udmurt.ru
Удмуртская республика приступила к переговорам с белорусской криптобиржей о пробном выпуске облигаций. Об этом РБК рассказал вице-премьер российского региона Александр Свинин.
Вопрос был затронут на встрече с главой криптобиржи Currency.com Виктором Пергаментом. Власти региона обсуждали выпуск токенизированных облигаций. Вице-премьер сообщил, что выпуск облигаций пройдет в тестовом режиме и небольшом объеме.
В следующий раз представители Удмуртии и Белоруссии встретятся 28 января 2019 года.
Свинин рассказал, что при помощи размещения облигаций Удмуртия планирует привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона.
«В настоящее время мы провели предварительные переговоры, ознакомились с условиями работы биржи», — поделился он.
Сейчас этот вопрос нуждается в согласовании с Центральным банком и министерством финансов. При этом закон о цифровых финансовых активах в России существует пока только в виде проекта. На данный момент он находится на рассмотрении в Госдуме и дорабатывается депутатами.
Currency.com — первая легальная криптобиржи в СНГ, на которой за биткоины и эфириумы можно приобрести ценные бумаги. Обычные валюты, такие как евро, доллары и рубли, тоже принимаются к оплате. Бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня вложили в Currency.com 10 миллионов долларов. К концу текущего года учредители биржи планируют получить выручку в 70 миллионов долларов.
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Комментарии1
Экономика , Госдума , Минфин , Центральный банк России , РБК
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