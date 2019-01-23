Российский регион решил взять криптодолг в Белоруссии

Удмуртская республика приступила к переговорам с белорусской криптобиржей о пробном выпуске облигаций. Об этом РБК рассказал вице-премьер российского региона Александр Свинин.

Вопрос был затронут на встрече с главой криптобиржи Currency.com Виктором Пергаментом. Власти региона обсуждали выпуск токенизированных облигаций. Вице-премьер сообщил, что выпуск облигаций пройдет в тестовом режиме и небольшом объеме.

В следующий раз представители Удмуртии и Белоруссии встретятся 28 января 2019 года.

Свинин рассказал, что при помощи размещения облигаций Удмуртия планирует привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона.

«В настоящее время мы провели предварительные переговоры, ознакомились с условиями работы биржи», — поделился он.

Сейчас этот вопрос нуждается в согласовании с Центральным банком министерством финансов . При этом закон о цифровых финансовых активах в России существует пока только в виде проекта. На данный момент он находится на рассмотрении в Госдуме и дорабатывается депутатами.

Currency.com — первая легальная криптобиржи в СНГ, на которой за биткоины и эфириумы можно приобрести ценные бумаги. Обычные валюты, такие как евро, доллары и рубли, тоже принимаются к оплате. Бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня вложили в Currency.com 10 миллионов долларов. К концу текущего года учредители биржи планируют получить выручку в 70 миллионов долларов.