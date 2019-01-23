РФПИ прогнозирует рост российской экономики на 2% в 2020 году

Рост ВВП в России может достичь в следующем году 2%, а в 2021 году превысить это значение. С таким прогнозом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о возможности наращивания темпов роста российской экономики при неблагоприятном внешнем фоне.

"Мы считаем, что при фокусе на эффективность во многих отраслях, при фокусе того, что мы видим, что инфраструктурные проекты могут работать и при стабильных ценах на нефть, мы считаем, что это реально. В следующем году, безусловно, темпы роста будут около 2%, но через год, мы считаем, что можно нарастить темпы роста экономики более 2% в год", — заявил Дмитриев.

Он также подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятную обстановку на международной арене, Россия остается стабильной экономикой. По словам Дмитриева, России необходимо наращивать темпы экономического роста, так как "Китай растет свыше 6%, у нас рост около 2%".