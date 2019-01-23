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РФПИ прогнозирует рост российской экономики на 2% в 2020 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост ВВП в России может достичь в следующем году 2%, а в 2021 году превысить это значение. С таким прогнозом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о возможности наращивания темпов роста российской экономики при неблагоприятном внешнем фоне.
"Мы считаем, что при фокусе на эффективность во многих отраслях, при фокусе того, что мы видим, что инфраструктурные проекты могут работать и при стабильных ценах на нефть, мы считаем, что это реально. В следующем году, безусловно, темпы роста будут около 2%, но через год, мы считаем, что можно нарастить темпы роста экономики более 2% в год", — заявил Дмитриев.
Он также подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятную обстановку на международной арене, Россия остается стабильной экономикой. По словам Дмитриева, России необходимо наращивать темпы экономического роста, так как "Китай растет свыше 6%, у нас рост около 2%".
Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году замедлится до 1,3%, в 2020 году экономика ускорится до 2%, в 2021 году — до 3,1%, в 2022-2023 годах — до 3,2%, а к 2024 году — до 3,3%. В январе МВФ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году. В октябрьской версии прогноза говорилось о росте в 1,8% в 2019 и 2020 годах.
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Экономика , Кирилл Дмитриев , Международный валютный фонд , Минэкономразвития , Российский фонд прямых инвестиций
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