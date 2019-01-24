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Киевляне греются кирпичами 

Рамблер + ещё 13 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Неспособные платить за газ по новым тарифам киевляне греются кирпичами, рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко в ходе пресс-конференции. Ее транслировал на YouTube канал «Голос UA».
С 1 января 2019 года тариф на отопление на Украине вырос в среднем на 17,1%.
По словам Сергиенко, уже в ноябре 2018 года свыше половины украинцев не заплатили за жилищно-коммунальные услуги, а «рано или поздно» не заплатит никто.
Эксперт объяснил, что те граждане, у которых деньги есть, будут греться газовыми или электрическими колонками, а те, у кого нет, газовыми плитами.
«На плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют», — описал он один из способов.
По словам Сергиенко, он лично наблюдал за попыткой бедной семьи согреться таким образом в Киеве.
Директор «Института города» предупредил, что если тарифы не будут снижены, а граждане и впрямь перестанут платить, то коммунальные предприятия обанкротятся — «и тогда коллапс».
Комментарии1
Экономика , Александр Сергиенко
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