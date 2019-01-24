Киевляне греются кирпичами

Неспособные платить за газ по новым тарифам киевляне греются кирпичами, рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко в ходе пресс-конференции. Ее транслировал на YouTube канал «Голос UA».

С 1 января 2019 года тариф на отопление на Украине вырос в среднем на 17,1%.

По словам Сергиенко, уже в ноябре 2018 года свыше половины украинцев не заплатили за жилищно-коммунальные услуги, а «рано или поздно» не заплатит никто.

Эксперт объяснил, что те граждане, у которых деньги есть, будут греться газовыми или электрическими колонками, а те, у кого нет, газовыми плитами.

«На плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют», — описал он один из способов.

По словам Сергиенко, он лично наблюдал за попыткой бедной семьи согреться таким образом в Киеве.

Директор «Института города» предупредил, что если тарифы не будут снижены, а граждане и впрямь перестанут платить, то коммунальные предприятия обанкротятся — «и тогда коллапс».