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Банки снимают курсы 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кредитные организации готовятся к запрету «рекламировать» на улице свои конверсионные операции. Так, банки начали убирать табло с курсами обмена валют с фасадов своих отделений, не дожидаясь соответствующего официального указания ЦБ. Так уже спели сделать, например, в Московском Кредитном Банке и ряде других крупных финучреждений. Впрочем, большинство банков из топ-50, опрошенных News.ru, решили не спешить и держать табло на улицах «до последнего» — до тех пор, пока регулятор не уточнит сроки вступления в силу запрета.
«Мы централизовано отключили электронные табло с курсами обмена валют всех отделений в Москве и регионах 17 января 2019 года», — рассказывает News.ru представитель Московского Кредитного Банка.
В Сбербанке, как следует из ответа его представителя, уже практически не осталось электронных табло на улицах: в соответствии со стандартами работы офисов, информация с котировками размещается внутри отделений рядом с непосредственным местом проведения покупки-продажи валюты.
«В связи с этим введение нового закона не окажет влияния на работу наших офисов. В том случае, если где-то в непереформатированных офисах остались единичные табло, они будут демонтированы в установленные законом сроки», — отмечают в «Сбере».
Во втором крупнейшем банке России — ВТБ оставили вопросы News.ru без ответов. Так же поступили в Промсвязьбанке, Совкомбанке, ЮниКредит Банке и Райффайзенбанке.
Банк «Открытие» неукоснительно соблюдает требования регулятора. Технически в кредитной организации готовы к тому, чтобы своевременно выполнить предписания ЦБ, заверяет представитель финучреждения.
Как только Центробанк установит для банков официальные сроки демонтажа электронных табло с курсами валют, МТС Банк начнёт выполнять требование регулятора, рассказывает представитель кредитной организации.
По закону, который президент Владимир Путин подписал 18 декабря, ЦБ устанавливает требования к размещению банками информации о курсах инвалют при совершении таких операций. В тот же день — 18 числа регулятор подготовил проект указания, в котором говорится, что банкам нужно будет полностью убрать все табло с улиц. Срок вступления документа в силу — через месяц. В Центробанке пока нет финальной версии указания, поэтому дата его публикации не уточняется, рассказывает человек, близкий к регулятору.
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Экономика , Владимир Путин , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , МТС-Банк , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , ЮниКредит Банк
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