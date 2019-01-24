Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне

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Кадыров назвал беспочвенными разговоры о «прощенных» долгах за газ в Чечне 

РИА Новости 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась.
"Суд не списал ни одного рубля", — написал он в Telegram.
Также, по его словам, беспочвенны разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей.

Списать долги

На прошлой неделе Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ на девять миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности задолженность стала "безнадежной к взысканию". Таким образом, суд удовлетворил требование республиканской прокуратуры, которая отмечала, что необходимость оплатить долги создавала социальную напряженность и могла повлечь за собой протесты.
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение, а Генпрокуратура поддержала компанию, назначив в региональном ведомстве проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".
По данным "Газпром межрегионгаза", на 1 декабря просроченная задолженность за газ в Чечне составила 16,161 миллиарда рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 миллиарда рублей.
В Чечне объяснили списание долгов за газ
После того как стало известно о решении суда в Грозном, в других регионах также стали призывать списать долги местного населения — с такой идеей выступили депутаты в Чувашии, Башкирии, Смоленской, Пензенской, Саратовской, Самарской областях и в Пермском крае. А депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный призвал списать невозвратные долги за ЖКХ со всех россиян.
В Кремле вопрос назвали "чрезвычайно сложным" и отметили, что пока не выработали позицию по нему. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассматривать его "без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно".
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Комментарии107
Экономика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Алексей Куринный , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , Госдума , КПРФ
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