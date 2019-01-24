Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне

Кадыров назвал беспочвенными разговоры о «прощенных» долгах за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась.

"Суд не списал ни одного рубля", — написал он в Telegram.

Также, по его словам, беспочвенны разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей.

Списать долги

На прошлой неделе Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ на девять миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности задолженность стала "безнадежной к взысканию". Таким образом, суд удовлетворил требование республиканской прокуратуры , которая отмечала, что необходимость оплатить долги создавала социальную напряженность и могла повлечь за собой протесты.

"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение, а Генпрокуратура поддержала компанию, назначив в региональном ведомстве проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".

По данным "Газпром межрегионгаза", на 1 декабря просроченная задолженность за газ в Чечне составила 16,161 миллиарда рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 миллиарда рублей.

После того как стало известно о решении суда в Грозном, в других регионах также стали призывать списать долги местного населения — с такой идеей выступили депутаты в Чувашии, Башкирии, Смоленской, Пензенской, Саратовской, Самарской областях и в Пермском крае. А депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный призвал списать невозвратные долги за ЖКХ со всех россиян.