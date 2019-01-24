В Fitch заявили о почти двукратном росте госдолга в мире за 10 лет

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что за последние 10 лет объём государственного долга в мире увеличился почти в два раза.

Отмечается, что в концу 2018 года данный показатель достиг $66 трлн, что эквивалентно 80% глобального ВВП.

По данным агентства, задолженность в развитых странах остаётся относительно стабильной на уровне $50 трлн с 2012 года, а вот долги государств с развивающейся экономикой увеличились с $10 трлн до $15 трлн за этот же период.

Уточняется, что на долю 11 государств с наивысшим рейтингом «ААА» приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия