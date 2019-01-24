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В Fitch заявили о почти двукратном росте госдолга в мире за 10 лет 

RT на русском + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что за последние 10 лет объём государственного долга в мире увеличился почти в два раза.
Отмечается, что в концу 2018 года данный показатель достиг $66 трлн, что эквивалентно 80% глобального ВВП.
По данным агентства, задолженность в развитых странах остаётся относительно стабильной на уровне $50 трлн с 2012 года, а вот долги государств с развивающейся экономикой увеличились с $10 трлн до $15 трлн за этот же период.
Уточняется, что на долю 11 государств с наивысшим рейтингом «ААА» приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия
Ранее СМИ сообщили, что государственный долг США увеличился более чем на $2 трлн почти за два года президентства Дональда Трампа.
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